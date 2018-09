“Per il momento lo chiamerei ‘il ponte’, perché questo non è un ponte qualunque, ma l’elaborazione di un lutto, simbolo di una città che si rialza” così l’archistar Renzo Piano ha presentato oggi in Regione Liguria il progetto per il nuovo ponte sul Polcevera. “Il nuovo ponte dovrà durare mille anni – continua l’architetto – non è una battuta. Il nuovo ponte sarà in acciaio. Dovrà essere un ponte semplice e parsimonioso, ma non banale”.