Il candidato dell’estrema destra alle presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro, è stato accoltellato allo stomaco durante un comizio a Juiz de Fora. Nel video, il momento in cui l’aggressore, Adelio Bispo de Oliveira, ferisce il politico dato in vantaggio nei sondaggi. Bolsonaro ha poi registrato un breve video dall’ospedale, dove è stato ricoverato d’urgenza e dove le sue condizioni sono sembrate fin da subito gravi: “Quel disgraziato non sa fare una cosa del genere, non mi ha colpito direttamente, non succederà niente” ha commentato ironicamente.