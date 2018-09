Jair Bolsonaro, il candidato alla presidente del Brasile in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre è stato accoltellato oggi mentre partecipava in una manifestazione elettorale a Juiz de Fora, nello stato di Minas Gerais. Secondo fonti del suo partito, Bolsonaro, esponente di estrema destra, è stato colpito al fegato ma non si teme per la sua vita. La polizia ha detto che l’accoltellatore è stato arrestato. L’aggressore, secondo gli investigatori, è Adelio Bispo de Oliveira e ha 40 anni. Nel suo profilo di Facebook, l’aggressore aveva pubblicato messaggi contrari a Bolsonaro, testimonianze sulla sua partecipazione in manifestazioni di protesta contro il governo di Michel Temer e a favore della scarcerazione di Luiz Inacio Lula da Silva, così come immagini della bandiera brasiliana con la falce e il martello.

Il Tribunale supremo federale, la massima corte brasiliana, ha respinto l’appello presentato dall’ex presidente Lula, che chiedeva la cancellazione della condanna per corruzione a 12 anni di carcere, che gli impedisce di prendere parte alle presidenziali. E il primo sondaggio sulle intenzioni di voto diffuso dopo il verdetto del Tribunale Supremo Elettorale (Tse) vedeva in prima posizione proprio Bolsonaro, seguito in pareggio da due ex ministri di Lula: Marina Silva e Ciro Gomes. Il sondaggio, della tv O’Globo, attribuiva il 22% dei voti a Bolsonaro e il 12% a Silva (ambientalista) e Gomes (laburista), seguiti da Gerardo Alckmin (centrodestra) con il 9%, e Fernando Haddad – probabile erede della candidatura del Partito dei Lavoratori (Pt) dopo l’esclusione di Lula – con il 6%. Ma erano percentuali precedenti all’aggressione. Lula è entrato in carcere ad aprile dopo la codanna definitiva per corruzione. La vicenda era legata ai lavori di ristrutturazione di una sua casa al mare, pagati da un’azienda che in cambio chiedeva contratti di appalto con il gigante petrolifero di stato Petrobras. Gli appelli dell’ex presidente sono stati vani.