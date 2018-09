“Sulla questione migranti nessuna spaccatura, anzi. Siamo compatti come governo e come maggioranza. Ognuno chiaramente ha le sue opinioni ma quello che devo dire al presidente Fico glielo dico da amico e di persona, non a mezzo stampa. Alla Festa dell’Unità? Tanti applausi perché nel pubblico c’erano tante persone nostre. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in riferimento alle parole di Roberto Fico nella vicenda della nave Diciotti e dopo gli applausi ricevuti alla festa del Partito democratico.