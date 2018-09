“Fin quando non avremo elementi di avanzamento serio delle indagini” sulla morte di Giulio Regeni “per me non ci potranno essere grandi rapporti con l’Egitto”. Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite della Feste dell’Unità di Ravenna. “Io – ha aggiunto – sono vicino alla famiglia Regeni e come terza carica dello Stato farò scudo perché tutta la verità possa emergere”. Fico ha spiegato che andrà al Cairo, il 15 e il 16 settembre. “Mi vedrò con il presidente del parlamento egiziano e con Al Sisi e ribadirò la questione”. Per Fico, “la verità per Giulio deve appartenere a tutti i cittadini italiani per rispetto alla famiglia, agli amici e allo Stato. Il Governo – ha aggiunto – sta lavorando e bisogna lavorare tutti insieme. Io come terza carica dello Stato farò scudo e protezione alla famiglia”.