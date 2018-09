“C’è un altro partito che deve cambiare nome ed è la Lega che deve pagare 49 milioni di euro all’erario, noi non abbiamo bisogno di cambiare nome. Io sono esperto di figli e non vengono tutti dritti, qualcuno viene storto, ma cosa fai in quel caso? Gli cambi nome? No, lo raddrizzi. Raddrizziamo il Pd e facciamo diventare solido e dritto”. Così Graziano Delrio (Pd) alla Festa dell’Unità di Ravenna con il presidente della Camera Roberto Fico (M5S).