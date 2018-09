Lo hanno aggredito con un cric in pieno centro. È quello che è successo a un ragazzo nigeriano di 30 anni a Bagheria, in provincia di Palermo nella serata di ieri, 31 agosto, in via Bernardo Mattarella. L’aggressore, un 25enne pregiudicato della zona, è stato identificato dalle autorità e denunciato. I poliziotti sono intervenuti, ascoltando diversi testimoni e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. La vittima è stata medicata in ospedale e ha una prognosi di 10 giorni.

Dalle testimonianze raccolte, l’aggressione è avvenuta nei pressi della gelateria ‘Anni 20’. La violenza sarebbe nata per futili motivi e inutili sono stati i tentativi del nigeriano di calmare il suo aggressore ed evitare lo scontro. “L’aggressione è stata voluta da parte di un gruppo di persone che si sono scaraventate su Federico colpendolo in testa con un crick” , scrive su facebook uno psicoterapeuta della zona che ha assistito alla scena. Secondo l’uomo il giovane nigeriano, aggredito da un gruppo di persone, “era stato seguito dalla comunità di Sant’Antonio a Bagheria che lo ha sostenuto fin da quando è arrivato trovandogli anche un lavoro. “Fa dispiacere – conclude – come la cattiveria spinga come bestie un gruppo di persone ad accanirsi contro un solo ragazzo”.