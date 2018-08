Il via libera del ministero, che è vincolante per dare l'avvio all'intervento strutturale, è arrivato dopo che il percorso burocratico era già stato avviato. È stato il ministero ad essere lento o Autostrade per l'Italia ad essere troppo veloci? Saranno le indagini a dirlo mentre il sindaco Bucci annuncia: "Ho correto la zona rossa per permettere a alcune imprese di riprendere il lavoro"

“Ho firmato un’ordinanza per correggere la zona rossa per permettere a alcune imprese di riprendere il lavoro”. Lo ha annunciato il sindaco di Genova, Marco Bucci, lasciano una riunione in Regione. “Abbiamo una commissione tecnica che è un interlocutore con il quale possiamo confrontarci per arrivare all’obiettivo. Vogliamo far riprendere il lavoro e consentire agli sfollati di rientrare, almeno qualche ora, nelle case per riprendere le proprie cose. Non ho la strada tracciata ma ci stiamo lavorando”, dice. Nella sede della Regione è in corso anche un riunione tra tecnici di Cassa depositi e prestiti e rappresentanti di Enti locali: sul tavolo varie tematiche tra cui trasporti, risarcimenti e protezione civile.

“La legge prevede che la ricostruzione sia a carico del concessionario. E il concessionario attualmente è Autostrade. Ad avviare il cantiere deveessere Autostrade, anche se a costruire potrà essere un’azienda di stato come chiede di Maio”, dice il governatore ligure Giovanni Toti in un’intervista a Repubblica in cui si rivolge al vicepresidente del consiglio del M5s. “Nazionalizzare è il rimedio sbagliato: quando ci furono guai sulla Salerno-Reggio Calabria, l’autostrada era pubblica”. Il governatore rivolge un appello all’esecutivo: “Qualsiasi decisione prenda, non ritardi neppure di un minuto l’avvio dei cantieri per la ricostruzione del ponte. E si facciano, ancora più rapidamente, le grandi opere come la Gronda. Sono favorevole al fatto che Fincantieri costruisca il ponte, ha le capacità tecniche per farlo. Il governo ci pensi, però: dovremmo aspettare la modifica di leggi o la fine di un lunghissimo contenzioso per fare ripartire il cantiere. Occorre un accordo di tutte le parti per ripartire subito”.