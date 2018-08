“È iniziata oggi con società Autostrade l’analisi di una bozza preliminare del piano di demolizione che verrà ultimato nei prossimi sei o sette giorni circa, non appena saranno effettuati i sopralluoghi indispensabili a stabilire i dettagli del piano stesso. Se il piano verrà approvato da tutti i soggetti competenti, entro un mese potrebbero iniziare i lavori di demolizione“. Così il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per l’emergenza, Giovanni Toti, al termine della riunione che si è svolta oggi in Regione Liguria con il sindaco Marco Bucci e il concessionario del ponte Morandi, Autostrade per l’Italia.