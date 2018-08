Il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alle commissioni riunite VIII di Camera e Senato in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova parla dell’immediato futuro: “A partire da settembre, convocherò tutti i concessionari delle infrastrutture, chiedendo un programma dettagliato degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Questo Governo farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle concessioni e degli obblighi convenzionali, valutando di volta in volta se l’interesse pubblico sia tutelato. Come ha sostenuto il premier Conte la tutela degli interessi dei cittadini è la nostra massima priorità. Vogliamo che Genova torni alla sua quotidianità. E vogliamo anche Giustizia. Il Governo andrà avanti compatto finché i diritti dei cittadini non torneranno a essere anteposti agli interessi privati. Come è d’obbligo per ogni Governo che voglia tenere fede al mandato politico ricevuto, per il tramite del Parlamento dal popolo sovrano”.