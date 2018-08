Un fulmine è caduto tra i bagnanti su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, nel pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni i feriti a causa del lampo sono 5, di cui un ragazzo di 13 anni in gravi condizioni. L’adolescente stava giocando vicino alla battigia quando è stato preso dal lampo. Lui è il più grave ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale Vito Fazi dove è stato sottoposto all’esame della Tac. Anche un 17enne è stato ricoverato in codice giallo.

Secondo la stampa locale la saetta è caduta tra i lidi “Le Dune” e “Tabù” lungo la costa Jonica intorno alle 14.00. Ad essere colpiti, stando ad una prima ricostruzione è stato un gruppo di ragazzini senegalesi che giocavano a calcetto su un tratto di spiaggia libera tra i due lidi. Dei cinque ragazzini coinvolti ad avere la peggio sono stati un 17enne, ma soprattutto un 13enne, quest’ultimo in rianimazione al Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi: andato in arresto cardiaco è stato rianimato grazie al pronto intervento del bagnino de “Le Dune”, accorso col defibrillatore, e da alcuni infermieri liberi dal servizio che si trovavano nello stabilimento balneare. Anche per il 17enne si è reso necessario il trasporto in ospedale, mentre gli altri tre ragazzini sono stati soccorsi sul posto dai sanitari del 118. Al momento dell’incidente non pioveva, ma in lontananza si avvertivano i primi tuoni. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto.