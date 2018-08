Il pattugliatore della Guardia costiera rimane ormeggiato in porto: una svolta potrebbe arrivare dalla riunione informale in programma a Bruxelles nelle prossime ore e da un possibile accordo sulla redistribuzione. Dopo la presa di posizione di Di Maio, anche il titolare della Farnesina dice: "Serve più rapida collaborazione degli altri Stati"

La nave Diciotti è ormeggiata da quattro giorni nel porto di Catania. Dal pattugliatore della Guardia costiera due giorni fa sono stati sbarcati 27 minorenni non accompagnati. A bordo restano ancora 150 dei 190 migranti soccorsi al largo di Lampedusa: 130 eritrei, 10 migranti delle Isole Comore, sei bengalesi, due siriani, un egiziano ed un somalo. Alcune di loro sono donne. Il Viminale per loro continua a negare l’autorizzazione allo sbarco: una svolta potrebbe arrivare dal vertice informale Ue in programma a Bruxelles nelle prossime ore e da un possibile accordo sulla redistribuzione dei migranti. “Se l’Europa non decide nulla, io e tutto il Movimento 5 stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi all’Ue”, è stata la presa di posizione del vicepremier Luigi di Maio. E anche il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, in una intervista a Sussidiario.net ha detto che il governo si aspettava “un’effettiva e più rapida collaborazione degli altri Stati Ue per arrivare, il prima possibile, alla soluzione migliore”.

Intanto continuano le proteste organizzate sul molo di Levante, dove è ormeggiata la Diciotti. È in programma un presidio della Cgil Sicilia al quale parteciperanno delegazioni da tutta la Sicilia. Matteo Salvini al Corriere della Sera ha ribadito la linea dura, spiegando che la situazione si sbloccherà solo con “un bell’aereo che arriva da una delle capitali europee all’aeroporto di Catania. Gli europei dimostreranno il loro cuore grande caricando tutti gli aspiranti profughi. Noi la nostra parte l’abbiamo fatta con i giovani”. La posizione non cambia nonostante le parole del Comandante della nave, Massimo Kothmeir, il quale ha riferito giovedì come la situazione sia andata tecnicamente “oltre il tempo massimo“.

Dalla cancelleria tedesca, intanto, hanno fatto sapere che ci sono contatti tra alcuni Paesi europei per l’accoglienza dei migranti della Diciotti. L’Ue spera quindi nel vertice delle prossime ore: un incontro informale degli sherpa per affrontare la questione degli sbarchi. Dopo la presa di posizione di Di Maio, il titolare della Farnesina ha ribadito: “Abbiamo sempre chiesto ad altri partner Ue di condividere l’accoglienza di chi è stato salvato in mare e ci siamo resi disponibili a fare altrettanto”. “Nel caso della nave Diciotti – ha detto Moavero a Sussidiario.net – abbiamo seguito la medesima linea, iniziando i consueti contatti bilaterali e domandando anche alla Commissione europea di coordinare l’azione”. “Lo sforzo e i negoziati sono tuttora in atto e oggi si tiene a Bruxelles una riunione ad hoc straordinaria, convocata dalla Commissione per cercare di fare un passo in avanti”, ha concluso il ministro.