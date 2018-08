Il vicepremier Luigi Di Maio si è recato in visita ad Amatrice dove ha preso parte alla messa in ricordo delle vittime del sisma del 24 agosto 2016. “I cittadini chiedono, prima di tutto, un costante rapporto con il governo che non si può avere attraverso un commissario, quindi il nostro primo impegno è stare tra di loro, seriamente, parlare con loro costantemente, non solo con i sindaci, che sono il primo baluardo sul territorio, con un continuo rapporto umano con loro. Queste persone chiedono di comprendere la loro sofferenza che non si è per niente attenuata”.

“Il nostro obiettivo come governo è cercare di mettere insieme le buone pratiche di ogni emergenza che c’è stata negli ultimi decenni e fare in modo di creare una struttura coordinata che consenta a quelle buone pratiche di essere applicate ovunque”. Ha aggiunto il vicepremier. “Fermo restando – ha aggiunto – che ogni terremoto ha una sua storia, un suo territorio e un suo modello da applicare”