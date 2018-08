L’ondata di piena che lunedì pomeriggio ha sorpreso oltre tre decine di escursionisti in visita alle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari (Cosenza), ha risparmiato due piccole escursioniste di 8 e 9 anni. Si sono salvate aggrappandosi ad un ramo, trovate in stato di choc e ricoverate in due distinti ospedali. Lo racconta il carabiniere Giorgio Papaianni, tra i primi ad intervenire sul luogo della sciagura. Se le piccole si sono salvate, la stessa sorte non è toccata ai loro genitori: “Una bimba ha perso entrambi i genitori, l’altra ha perso il papà”