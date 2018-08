Il giornalista Tom Bradby, in studio durante il notiziario in onda su Itv, tv britannica privata, ha lanciato il servizio sul crollo del ponte Morandi, a Genova. E lo ha fatto con un misto di tono tra l’ironia e l’affettazione. “Quante volte vi è capitato di passare sopra un ponte di un’autostrada? Vi è mai passato per la testa che potesse crollare sotto i vostri piedi? Bene, a Genova è successo. Con effetti devastanti” sono state le parole del giornalista. Sui social, specialmente da parte di utenti anglofoni, è stato duramente attaccato.