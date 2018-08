I lavori dei vigili del fuoco e dei soccorritori, nel quartiere Sampierdarena di Genova, sono proseguiti senza sosta tutta la notte. Ieri, martedì 14 agosto, sono stati portati in salvo 16 feriti (di cui 12 in codice rosso). Nel video, il momento in cui un vigile del fuoco si cala dall’alto con un verricello insieme a una persona rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto a decine di metri d’altezza.