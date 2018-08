“No, non me lo immagino”. Giuseppe Sala, a margine della commemorazione dell’eccidio dei partigiani di piazzale Loreto, ha risposto in questo modo ai cronisti che gli chiedevano se riuscisse a immaginare una partecipazione di Matteo Salvini, che ha manifestato più volte il desiderio di diventare primo cittadino di Milano, alla commemorazione dei 15 martiri del 10 agosto del ’44. “Qui oggi – ha spiegato Sala – ci sono sindaci di centrodestra che però, nella loro storia professionale, non si sono mai espressi in maniera così decisa come Salvini”. “Salvini non me lo immagino qua”, ha risposto sollecitato dai cronisti. “Ha un ruolo più importante di quello di sindaco di Milano, certo è possibile che in futuro voglia farlo”, ha concluso Sala, ribadendo di non essere interessato a un ruolo in politica nazionale