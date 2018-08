+Europa lancia la prima fase della campagna iscrizioni al movimento, anche in vista delle prossime elezioni Europee. “Facciamo della resistenza a questo governo” ha detto Emma Bonino in conferenza stampa. Secondo Bonino in questo momento ci troviamo “in una campagna elettorale permanente” in cui “continua il gioco di chi la spara più alta, e vince Salvini”. Ma “il vero punto d’arrivo sarà la presentazione della legge di bilancio. Tutte le promesse elettorali non terranno perché non ci sono i soldi”