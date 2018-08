La giovane ha riportato ferite agli arti e a un polmone, resta in prognosi riservata al Loreto Mare, ma non è in pericolo di vita. Antonio Bocchetti accusato di tentato omicidio aggravato è stato portato a Poggioreale. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno mentre la ragazza passeggiava con il suo attuale partner

C’è un arresto per l’accoltellamento di Morena, la 19enne aggredita nel primo pomeriggio di oggi 7 agosto, sul Lungomare di Napoli. Si tratta dell’ex fidanzato, Antonio Bocchetti, con precedenti non legati al crimine organizzato. L’accusa per il 25enne è di tentato omicidio aggravato. La ragazza ricoverata all’ospedale di Loreto Mare è grave ma non è in pericolo di vita.

Antonio e Morena fino a qualche tempo fa stavano insieme, di recente però, i due si erano lasciati. La ragazza che aveva messo la parola fine alla relazione, aveva un altro partner. L’aggressione è avvenuta oggi pomeriggio sul lungomare di Napoli quando Antonio Bocchetti ha visto Morena in compagnia del nuovo compagno. Nessuna lite, nessuna colluttazione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l’azione si è svolta in maniera rapida. L’intervento dei presenti ha messo in fuga il ragazzo che si è diretto verso il Consolato Americano, poco distante dal lido dove è avvenuto il fatto. Qui un vigilante in servizio lo ha indicato a una pattuglia dei carabinieri che passava di lì, che lo ha bloccato. Addosso aveva ancora i segni dell’aggressione: era tutto sporco di sangue. Poco distante è stato ritrovato il coltello utilizzato per colpire la ragazza di cui l’aggressore si era liberato durante la fuga.

Una volta arrestato Antonio Bocchetti è stato condotto a Poggioreale. Mentre la giovane, che ha riportato ferite sul corpo, agli arti e a un polmone, resta in prognosi riservata al Loreto Mare. I due a maggio dello scorso anno avevano avuto anche un bambino.