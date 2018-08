Alle ultime 24 ore di lavoro del Parlamento prima della pausa estiva (che durerà 35 giorni), al Senato si è arrivati all’ingorgo. Un imbuto in cui è arrivato sia l’esame del decreto Dignità sia del decreto Milleproroghe che contiene tra le altre cose le misure sui vaccini, sulle intercettazioni, sulle aziende partecipate e sui contratti di energia. Il decreto Dignità andrà in Aula, solo dopo l’ok del decreto Milleproroghe e senza mandato al relatore perché le commissioni Finanze e Lavoro hanno lavorato a rilento. La seduta notturna non è stata sufficiente per contrastare l’ostruzionismo delle opposizioni. Nel frattempo anche i lavori sul Milleproroghe nell’emiciclo di Palazzo Madama procedono a ritmo bassissimo. Il via libera è previsto per il primo pomeriggio, ma non è detto. Domani l’ultima seduta che inizierà dalle 9. Vale la pena ricordare che i 60 giorni del decreto Dignità scadono l’11 settembre e ancora oggi il ministro Luigi Di Maio ha assicurato che non servirà un voto di fiducia, mentre la scadenza del Milleproroghe è fissata al 24 settembre ma in alcuni casi l’approvazione arriverà comunque in ritardo perché, per esempio, sui vaccini le famiglie dovranno quasi certamente provvedere alle autocertificazioni.

Maggioranza e opposizione si sono confrontati anche in modo energico in Aula soprattutto dopo che tutti i senatori del Pd sono intervenuto sul processo verbale della seduta di venerdì (che solitamente è una procedura solo formale), prendendo la parola contro l’emendamento che fa slittare le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo vaccinale. Si è arrivati, infine, al botta e risposta tra il capogruppo Pd Andrea Marcucci e la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Marcucci, da una parte, ha sottolineato che la discussione sul processo verbale non può essere conteggiata all’interno del contingentamento stabilito per l’esame del decreto. “Il contingentamento è stato stabilito all’unanimità nella capigruppo – ha detto Casellati – Se fosse così vuol dire che i tempi si possono aumentare a iosa e il contingentamento non conta più. Io non ho nessuna difficoltà a stare qui fino a Ferragosto, basta che lo decida la capigruppo”. Nel merito invece Alan Ferrari, altro senatore democratico, ha aggiunto che non può essere “fatta passare una modifica sostanziale del decreto Lorenzin su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all’interno di un decreto amministrativo come il Milleproroghe”.