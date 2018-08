Scontro in aula sulla, durante il, tra il deputato di LeU,, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,. L’esponente M5s è tornato sul caso Asso Ventotto , rivendicando, a suo dire, che “il diritto del mare internazionale non è stato violato” e che “l’intervento è stato portato avanti dalle autorità libiche, senza coinvolgimento della Guardia costiera italiana”. Toninelli ha poi ribadito come l’Italia continuerà a formare la stessaParole alle quali Palazzotto ha replicato: “L’ha definito l’operato della Guardia costiera libica come ‘‘. Lei conferma che il governo vuole continuare ad affidare chi scappa da guerre e miseria e dai campi di concentramento e detenzioni in Libia a quegli stessiutilizzando mezzi e risorse italiane”. E ancora: “Potrete anche festeggiare la diminuzione degli sbarchi, facendo finta di non chiedervi dove sono finite le persone che non arrivano più., nelle mani di quegli aguzzini con cui avete stretto quegli accordi”, ha attaccato Palazzotto.