“Non va sottovalutato il rischio razzista che questo Paese sta correndo”. Sono le parole del segretario del Pd, Maurizio Martina, che apre così la manifestazione “Basta razzismo” indetta dal Partito democratico a Roma. Un centinaio tra parlamentari e militanti si sono ritrovati a pochi centinaia di metri dalla Camera dei Deputati. “Dobbiamo fermare questa intolleranza razzista, non banalizziamo i rischi, negare l’evidenza vuol dire essere complici e noi non vogliamo un’Italia che si chiude nell’odio e nel rancore” afferma il segretario dem.

“C’è un governo che semina odio e che alimenta la rabbia e ha una responsabilità oggettiva in quel che sta accadendo” aggiungono Matteo Orfini e Graziano Delrio.