Il Presidente della Camera Roberto Fico a margine della tavola rotonda sul referendum per l’acqua pubblica, parla dell’aggressione di Daisy Osakue: “È un caso che è in mano alla magistratura. Decide il giudice e sta valutando l’aggravante. Se è motivato da razzismo monitoriamo tutto con molta attenzione, ma anche il singolo episodio va condannato. Lottiamo qualsiasi forma d’intolleranza, che può esistere in minima parte nel nostro paese anche se l’Italia è un paese democratico che ha una repubblica forte. È un luogo di grande rispetto e accoglienza. Se ci sono episodi vanno combattuti con uno scudo democratico”