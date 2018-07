Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che alla seconda giornata trovano rispettivamente la Juventus e i rossoneri. Alla settima giornata il derby della Capitale e lo scontro tra bianconeri e partenopei, alla nona invece la stracittadina di Milano. Dopo aver affrontato la Roma, l’Inter trova in trasferta la Juventus alla 15esima. Il 26 dicembre invece i nerazzurri ospitano il Napoli, mentre a Bergamo c’è Atalanta-Juventus. Tre giorni dopo si chiude il girone di andata con Juventus-Sampdoria, Napoli-Bologna e Parma-Roma.

Il calendario completo per la stagione 2018/19

Prima giornata: Atalanta-Frosinone Bologna-Spal Chievo-Juventus Empoli-Cagliari Lazio-Napoli Milan-Genoa Parma-Udinese Sampdoria-Fiorentina Sassuolo-Inter Torino-Roma.

Seconda giornata – Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Chievo, Frosinone-Bologna, Genoa-Empoli, Inter-Torino, Juventus-Lazio, Napoli-Milan, Roma-Atalanta, Spal-Parma, Udinese-Sampdoria.

Terza giornata – Atalanta-Cagliari, Bologna-Inter, Chievo-Empoli, Fiorentina-Udinese, Lazio-Frosinone, Milan-Roma, Parma-Juventus, Sampdoria-Napoli, Sassuolo-Genoa, Torino-Spal.

Quarta giornata – Cagliari-Milan, Empoli-Lazio, Frosinone-Sampdoria, Genoa-Bologna, Inter-Parma, Juventus-Sassuolo, Napoli-Fiorentina, Roma-Chievo, Spal-Atalanta, Udinese-Torino.

Quinta giornata – ​Bologna-Roma, Chievo-Udinese, Fiorentina-Spal, Frosinone-Juventus, Lazio-Genoa, Milan-Atalanta, Parma-Cagliari, Sampdoria-Inter, Sassuolo-Empoli, Torino-Napoli.

Sesta giornata – Atalanta-Torino, Cagliari-Sampdoria, Empoli-Milan, Genoa-Chievo, Inter-Fiorentina, Juventus-Bologna, Napoli-Parma, Roma-Frosinone, Spal-Sassuolo, Udinese-Lazio.

Settima giornata – Bologna-Udinese, Chievo-Torino, Fiorentina-Atalanta, Frosinone-Genoa, Inter-Cagliari, Juventus-Napoli, Parma-Empoli, Roma-Lazio, Sampdoria-Spal, Sassuolo-Milan.

Ottava giornata – ​Atalanta-Sampdoria, Cagliari-Bologna, Empoli-Roma, Genoa-Parma, Lazio-Fiorentina, Milan-Chievo, Napoli-Sassuolo, Spal-Inter, Torino-Frosinone, Udinese-Juventus.

Nona giornata – Bologna-Torino, Chievo-Atalanta, Fiorentina-Cagliari, Frosinone-Empoli, Inter-Milan, Juventus-Genoa, Parma-Lazio, Roma-Spal, Sampdoria-Sassuolo, Udinese-Napoli.

Decima giornata – Atalanta-Parma, Cagliari-Chievo, Empoli-Juventus, Genoa-Udinese, Lazio-Inter, Milan-Sampdoria, Napoli-Roma, Sassuolo-Bologna, Spal-Frosinone, Torino-Fiorentina.

Undicesima giornata – Bologna-Atalanta, Chievo-Sassuolo, Fiorentina-Roma, Inter-Genoa, Juventus-Cagiari, Lazio-Spal, Napoli-Empoli, Parma-Frosinone, Sampdoria-Torino, Udinese-Milan.

Dodicesima giornata – Atalanta-Inter, Chievo-Bologna, Empoli-Udinese, Frosinone-Fiorentina, Genoa-Napoli, Milan-Juventus, Roma-Sampdoria, Sassuolo-Lazio, Spal-Cagliari, Torino-Parma.

Tredicesima giornata – Bologna-Fiorentina, Cagliari-Torino, Empoli-Atalanta, Genoa-Sampdoria, Inter-Frosinone, Juventus-Spal, Lazio-Milan, Napoli-Chievo, Parma-Sassuolo, Udinese-Roma.

Quattordicesima giornata – Atalanta-Napoli, Chievo-Lazio, Fiorentina-Juventus, Frosinone-Cagliari, Milan-Parma, Roma-Inter, Sampdoria-Bologna, Sassuolo-Udinese, Spal-Empoli, Torino-Genoa.

Quindicesima giornata – Cagliari-Roma, Empoli-Bologna, Genoa-Spal, Juventus-Inter, Lazio-Sampdoria, Milan-Torino, Napoli-Frosinone, Parma-Chievo, Sassuolo-Fiorentina, Udinese-Atalanta.

Sedicesima giornata – Atalanta-Lazio, Bologna-Milan, Cagliari-Napoli, Fiorentina-Empoli, Frosinone-Sassuolo, Inter-Udinese, Roma-Genoa, Sampdoria-Parma, Spal-Chievo, Torino-Juventus.

Diciassettesima giornata – Chievo-Inter, Empoli-Sampdoria, Genoa-Atalanta, Juventus-Roma, Lazio-Cagliari, Milan-Fiorentina, Napoli-Spal, Parma-Bologna, Sassuolo-Torino, Udinese-Frosinone-

Diciottesima giornata – Atalanta-Juventus, Bologna-Lazio, Cagliari-Genoa, Fiorentina-Parma, Frosinone-Milan, Inter-Napoli, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Chievo, Spal-Udinese, Torino-Empoli.

Diciannovesima giornata – Chievo-Frosinone, Empoli-Inter, Genoa-Fiorentina, Juventus-Sampdoria, Lazio-Torino, Milan-Spal, Napoli-Bologna, Parma-Roma, Sassuolo-Atalanta, Udinese-Cagliari.