Gianluigi Paragone (M5s) picchia duro sull’ex ministro Carlo Calenda: “Ha sfidato Di Maio a una trasmissione di La7 sulla questione dell’Ilva. Calenda forse non si ricorda che ha perso nonostante non abbia giocato – un po’ vigliaccamente – la partita elettorale. Allora cosa fa? Cerca la televisione per una rivincita particolare, perché si sente un po’ più figo degli altri. Si rassegni, ha perso perché ha tradito l’economia reale. Era il candidato designato di Confindustria, per il sistema bancario, per i salotti fighetti che frequenta ma non è andata così. Stia sereno”