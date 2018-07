Buena Ventura Martin Godinez è una migrante che è stata separata dalla figlia alla frontiera tra Messico e Stati Uniti. La piccola, di soli sette anni, è stata custodita in uno dei contestatissimi centri per minori. La donna ha potuto rivedere la figlia dopo due mesi: “La legge è rigidissima, è senza cuore. Non pensavo che la situazione fosse così”