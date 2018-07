“Nessun singolo paese può affrontare tutte le sfide importanti che abbiamo di fronte in questo momento storico: le migrazioni, come la sicurezza, l’ambiente, le crisi finanziarie“. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio con il presidente lettone Raimonds Vejonis. Il capo dello Stato ha spiegato che con Vejonis si è parlato di Ue e di Nato (di cui la Lettonia fa parte). “Tutti i problemi – aggiunge il presidente – richiamano a una solidarietà intensa. L’Unione europea deve trovare un ulteriore slancio nella solidarità e nella sua politica comune”.

Per quanto riguarda la Nato, Mattarella spiega che la sicurezza che “garantisce è una sicurezza comune che abbiamo l’esigenza di assicurare vicendevolmente. La sicurezza di ciascun Paese dell’Unione e dell’Alleanza è sicurezza anche degli altri Paesi perciò l’Italia partecipa con convinzione e intensamente alla collaborazione. Abbiamo confermato con il ministro Moavero l’impegno nella Nato per la sicurezza non di un singolo Stato ma la sicurezza comune”. Per il presidente della Repubblica, dunque, bisogna “rilanciare” il rapporto “transatlantico”, “mantenendolo saldo e rinvigorirlo il più possibile. Il vertice Nato sarà l’occasione per questo adempimento. La collaborazione transatlantica è un punto fondamentale di politica estera e collaborazione internazionale e la partecipazione contrassegna la politica estera italiana”.