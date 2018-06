Lo ha scritto su Twitter l'ong Proactiva Open Arms, che ha chiesto di poter entrare nei porti italiani e maltesi per fare rifornimento e cambiare equipaggio

“Italia e Malta negano l’accesso alle loro acque territoriali alla nostra nave Open Arms“, scrive su Twitter la ong spagnola Proactiva Open Arms. Un accesso richiesto per fare rifornimento nei porti italiani e maltesi e cambiare equipaggio. Il nostro è “un battello umanitario che ha salvato oltre 5mila vite in un anno sotto il coordinamento della Guardia costiera, che è stato dissequestrato dalla giustizia italiana ed il cui equipaggio è europeo, come la bandiera”, aggiunge l’ong.

Il riferimento è all’episodio avvenuto il 18 marzo scorso, quando la nave è stata sequestrata nel porto di Pozzallo dopo aver salvato 218 migranti ed essersi scontrata duramente con le autorità libiche. Il reato ipotizzato dal procuratore Carmelo Zuccaro era quello di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina. Un mese dopo, però, il Gip di Ragusa ha dissequestrato Open Arms scagionandola da tutte le accuse.

Sul caso è intervenuto anche il fondatore di Proactiva Open Arms, Oscar Camps, che su Twitter denuncia la “violazione di tutte le norme del diritto internazionale e comunitario” da parte di Italia e Malta. Sulla nave, aggiunge Camps, sono presenti solo i membri dell’equipaggio spagnoli.

