Il professore Carlo Cottarelli, a margine della conferenza “Incontri con…Carlo Cottarelli” traccia il punto sulla situazione economica in base al contesto politico. “Siamo in un momento di crescita lenta. Se l’Europa va in recessione anche noi andiamo in recessione e il rischio spread. Siamo ancora fragili. La stima della Confindustria? Credo che il problema riguardi soprattutto il prossimo anno. Dublino? Fossero realizzate le promesse del governo assisteremmo a un aumento del deficit che aprirebbe le porta e un nuovo attacco speculativo. Il debito diminuisce? Si tratta di risparmiare le entrate anziché spendere. Si continuasse così per due anni raggiungeremmo il pareggio di bilancio. Flat tax? Rende il sistema più semplice, ma servono i finanziamenti e sposta il reddito verso i più abbienti. Io non farei una cosa del genere. Reddito di cittadinanza? Ogni paese in Europa ha il suo minimo garantito. Se fosse realizzato quello che è nel progetto di governo sarebbe il più generoso di tutta Europa”