L'inchiesta riguarda il comune di Cusano Mutri, uno di quelli colpiti dall'inondazione del 2015. Per il primo cittadino e il dirigente comunale l'accusa è di concussione in concorso

Un giro di tangenti per la ricostruzione post alluvione del 2015 nella provincia di Benevento. Questa l’ipotesi che ha portato all’arresto del sindaco di Cusano Mutri Giuseppe Maturo da parte dei carabinieri della provincia campana, che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della procura. Oltre al primo cittadino, la misura di custodia cautelare è scattata anche per un geometra del comune: per entrambi l’accusa è di concussione in concorso. Nell’ambito dell’inchiesta che ha portato agli arresti sono stati accertati diversi episodi di concussione. Gli investigatori hanno anche immortalato con delle immagini la consegna di una tangente da parte di un imprenditore nelle mani del sindaco.