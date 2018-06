“Reddito di cittadinanza? Per i sei mesi che restano nel 2018 proveremo a usare i fondi possibili da tagli possibili, come quelli sui vitalizi. Stiamo facendo una ricognizione anche dei fondi impegnati ma non utilizzati e recuperabili nel corso dell’anno”. Così a Omnibus (La7) il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, risponde a una domanda della conduttrice Alessandra Sardoni sulle coperture per il reddito di cittadinanza. E spiega: “Nel corso dell’anno si possono utilizzare dei fondi programmati nella legge di bilancio dell’anno precedente. Ma i dati Istat fotografano una realtà di povertà in crescendo, c’è la necessità di intervenire quanto prima possibile. Si usa molto spesso la frase ‘non si arriva a fine mese’. Qui, in realtà, neanche si inizia il mese”. Poi commenta le perplessità di Carlo Cottarelli sui fondi da trovare: “Io apprezzo gli interventi di Cottarelli di tanto in tanto, però è strano che tanta sua attenzione rispetto alle coperture del M5s non ci sia stata per i governi precedenti, tant’è che ora ci ritroviamo ad aver varato delle leggi di bilancio piene di buchi e coperte dall’aumento dell’Iva, previsto dall’anno prossimo. Molto spesso Cottarelli omette di considerare tante intenzioni che ha il M5s e tante azioni che lo stesso Movimento vuole mettere in campo proprio per le coperture”