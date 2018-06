“Quando si perde c’è poco da consolarsi, anche se non c’era Renzi“. Così l’ex capogruppo dem alla Camera, Ettore Rosato, dopo la sconfitta dei democratici ai ballottaggi delle amministrative e la difesa dell’ala renziana più ortodossa, che hanno addirittura difeso il leader rivendicando come il Pd “abbia perso anche senza di lui”. Resta il nodo su quali saranno le prossime tappe per il partito, con le correnti dem divise su tempi e come procedere. “Serve un Congresso a breve”, ha rivendicato Emanuele Fiano.