“Abbiamo trovato molta buona volontà per discutere e superare i disaccordi sul tema dei migranti. Siamo concordi sul fatto che serve un rafforzamento delle frontiere esterne e sul fatto che la responsabilità è di tutti: nessun Paese deve prendersi il peso da solo. Cerchiamo una soluzione europea e, ove possibile, vogliamo riunire chi vuole sviluppare un quadro d’azione comune. Dobbiamo rafforzare Frontex e servono ulteriori accordi con i Paesi di origine. Tutti hanno la responsabilità su tutti i temi della migrazione. Non possiamo lasciare i Paesi di primo ingresso soli a gestire la situazione e a trovare una soluzione, e non possiamo lasciare ai migranti la scelta del Paese di asilo. Siamo tutti d’accordo sul fatto che vogliamo ridurre le migrazioni illegali, che vogliamo proteggere i nostri confini”. Così la Cancelliera Angela Merkel al termine del mini summit sull’immigrazione.