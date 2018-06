“La mia ricetta, se ci muoviamo in tempo, non è niente di particolarmente drammatico: siamo in un periodo di crescita non fenomenale, ma in conseguenza della crescita le entrate dello Stato aumentano, bisogna semplicemente resistere alla tentazione di andare a spendere gli aumenti di entrate, non si tratta di tagliare, si tratta di fare ciò che farebbe una famiglia indebitata che all’inizio dell’anno ha un aumento di stipendio, ecco quelle maggiori entrate non è che se le va a spendere subito”. Lo ha detto l’economista Carlo Cottarelli a margine della presentazione del suo libro ‘I sette peccati capitali dell’economia italiana’ a Genova