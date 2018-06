“La responsabilità politica della sindaca Raggi è grande. Ci siamo chiesti più volte il perché della presenza di Lanzalone e quali fossero le sue competenze ma senza ottenere risposte”. Ad attaccare dall’Assemblea capitolina, dopo gli arresti e l’inchiesta sullo stadio della Roma è l’ex consigliera grillina Cristina Grancio, espulsa dal Movimento in polemica proprio sulla questione stadio. In Aula si è presentato anche Paolo Ferrara, già capogruppo M5s in Campidoglio e poi autosospeso perché indagato. Ferrara si è però seduto tra i banchi senza voler rilasciare dichiarazioni ai cronisti. Ad attaccare è stato poi anche il Pd, chiedendo che la sindaca Raggi – assente in Aula – venisse a riferire. Tanto che la seduta è stata subito sospesa, dopo la richiesta dem di ottenere una riunione dei capigruppo