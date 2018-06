Poco prima delle 20.30 il segnale dei tre canali generalisti è saltato. La tv di Stato si è scusata in una nota "con tutti i suoi telespettatori per il disservizio" causato "dall'esplosione di tre batterie della centrale elettrica" della sede romana

“Per un grave e imprevedibile guasto tecnico che si è verificato questa sera con l’esplosione di tre batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra, è saltato più volte il segnale di Rai1, Rai2 e Rai3. Sono in corso le verifiche per accertare cause e responsabilità“. Lo comunica la tv di Stato in una nota in cui “si scusa con tutti i suoi telespettatori per il disservizio“.

Per un grave e imprevedibile guasto tecnico verificatosi a seguito dell’esplosione di 3 batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra, è saltato il segnale di @RaiUno @RaiDue e @RaiTre. Sono in corso verifiche per accertarne le cause. La #Rai si scusa con i suoi telespettatori. — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 12 giugno 2018

Prima delle 20.30, infatti, sono stati uditi tre scoppi nella sede Rai di Saxa Rubra, a Roma, che hanno provocato il black-out di tutte le trasmissioni. È saltato anche il Tg1, in onda in quel momento, e da quanto si apprende il segnale è tornato solo dopo 10 minuti.