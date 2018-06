“Daremo fiducia al Governo sui provvedimenti previsti dal programma del centro-destra ma non certo per dare soldi a chi sta sul divano”, così Daniela Santanchè intervistata questa mattina alla presentazione della mobilitazione nazionale indetta da Fratelli d’Italia con una raccolta firme per promuovere la Repubblica Presidenziale. “Questo non è il Governo del cambiamento, solo 5 donne su 18 ministri e un solo ministero importante alla Difesa. È tornare indietro. Se il Presidente della Repubblica vuole avere più poteri, vuole scegliere i ministri, chiediamo la Repubblica Presidenziale così non ci saranno più pasticci. A chi ci dice che siamo troppo di destra e troppo sovranisti? Per noi aggettivi che ci riempiono il cuore perché è quello che vogliamo essere”