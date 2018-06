“Questa piazza è l’inizio del nostro lavoro nel paese per l’alternativa popolare. Non faremo sconti a questo governo. Che fa il governo, protegge i dazi di Trump? Dobbiamo chiedere a tanti elettori di centrosinistra di tornare a casa: questa casa è aperta e si rinnova, ma è orgogliosa del lavoro fatto. Misureremo questo governo immediatamente, in particolare nel confronto europeo. Non faremo fare passi indietro al paese, qualcuno dei nuovi ministri guarda più all’Ungheria. Dobbiamo essere opposizione in tutto e per tutto a un contratto sbagliato per gli italiani”, così il segretario del Pd Maurizio Martina a margine della manifestazione del suo partito a piazza Santi Apostoli.