CRONACA ORA PER ORA - L'esecutivo sale al Quirinale alle 16 per il rito del giuramento. Il neo-premier: "Sono emozionato". I mercati reagiscono positivamente: spread giù, la Borsa vola. Incontro con i lavoratori di Fedex-Tnt, in presidio fuori da Montecitorio: "Fidatevi di noi"

“Entusiasmo e determinazione. Faremo il massimo“. Svegliatosi professore e andato a dormire da premier, Giuseppe Conte aveva chiuso così la giornata della sua investitura a capo del governo. Formalizzata dalla firma del decreto di nomina del presidente della Repubblica, oggi verrà cristallizzata dal giuramento. seguito poi dal rito della campanella con il suo predecessore Paolo Gentiloni. Prima l’incontro con il presidente della Camera, Roberto Fico, preceduto da un breve incontro “fuori programma” con i lavoratori di Fedex-Tnt in protesta fuori da Montecitorio: “Noi abbiamo messo voi in questo governo, vi abbiamo votato – hanno detto gli operai – E lei è un grande, è l’avvocato di tutti gli italiani”. Il capo dell’esecutivo si è avvicinato per ascoltarli, rassicurandoli: “”Non sono un grande, lo devo ancora dimostrare. Fidatevi di noi, abbiamo messo su una bella squadra”.

Che verrà presentata alle 16 al Quirinale, dove il neo-premier arriverà con la squadra composta da 18 ministri, tra i quali i suoi due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini (leggi i profili di tutto l’esecutivo). La formazione di un governo politico ha spinto i mercati a tranquillizzarsi dopo giorni di tensione: lo spread ha aperto in ribasso, scendendo sotto quota 230, mentre la Borsa di Milano fa registrare un netto rialzo: trascinata dai titoli bancari, Piazza Affari guadagna oltre il 2,5%.

La nascita del governo è stata salutata da Beppe Grillo, garante del M5s, con una foto che lo ritrae accanto a Gianroberto Casaleggio e la didascalia: “Se lo puoi sognare, lo puoi fare”. Anche l’ex deputato Alessandro Di Battista, ringraziando “Luigi Di Maio che ci ha sempre creduto”, in un lungo post su Facebook, ha spiegato che “qualunque sia il vostro pensiero è una cosa enorme”. Dall’estero, arriva l’endorsement di Marine Le Pen che parla di “una vittoria della democrazia sulle minacce della Ue”, proprio nei minuti in cui è andato in scena lo scontro tra Salvini e il ministro uscente Graziano Delrio. Il capogruppo Pd alla Camera aveva accusato il prossimo titolare del Viminale di aver portato la Lega “vicino ai neofascismi europei”, scatenando la reazione del segretario del Carroccio: “Meglio tacere e sembra stupidi – ha scritto su Facebook citando Oscar Wilde – che aprire la bocca e togliere ogni dubbio”.

10.56 – Conte incontra lavoratori in protesta fuori da Montecitorio

Breve incontro, al suo arrivo in taxi a Montecitorio, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed una delegazione di lavoratori di Fedex-Tnt che protestano in piazza contro i licenziamenti. Prima di entrare alla Camera, dove lo attendeva il presidente Roberto Fico, Conte ha detto ai lavoratori che chiedevano attenzione alla loro vertenza: “Vi dovete fidare di tutti questi ministri, abbiamo messo su una bella squadra, il ministro dello Sviluppo Economico è Luigi Di Maio”.

10.50 – Di Battista: “Grazie a Luigi, che ci ha sempre creduto”

“Voglio ringraziare Luigi Di Maio, ci ha sempre creduto quando non ci credeva praticamente nessuno”. Lo scrive su Facebook l’ex deputato M5S, Alessandro Di Battista, per salutare la nascita del governo Conte. Nel lungo post, Di Battista spiega: “Il Movimento 5 Stelle è al governo del Paese. Qualunque sia il vostro pensiero è una cosa enorme. Un movimento nato grazie alla follia di un comico e di un imprenditore che detestava le ingiustizie che, senza controllare giornali o tv, senza avere una sede e rifiutando 42 milioni di euro di rimborsi elettorali arriva, in poco tempo, al governo del Paese. Io ho fatto la mia parte e ne sono orgoglioso”.

10.41 – Grillo: “Se lo puoi sognare, lo puoi fare”

Il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, saluta la nascita del governo M5S-Lega postando sui suoi canali social una fotografia con il co-fondatore dei Cinquestelle, Gianroberto Casaleggio, e un messaggio: “Se lo puoi sognare, lo puoi fare. In alto i cuori”.

Se lo puoi sognare, lo puoi fare. In alto i cuori! pic.twitter.com/l1vWA2i6Js — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 1 giugno 2018

10.38 – Conte: “Sono un po’ emozionato”

Il premier Giuseppe Conte è uscito dalla sua abitazione, nel centro di Roma, per andare a Montecitorio. È salito su un taxi e ai cronisti che l’aspettavano ha detto: “Emozionato? Beh sì, un po’ emozionato lo sono”.

10.19 – Conte: “Entusiasmo e determinazione, faremo il massimo”

“Grande forza, grande entusiasmo e determinazione vogliamo lavorare nell’interesse del paese degli italiani cercheremo di fare il nostro massimo. Il Paese ha bisogno di fiducia, ha bisogno che si creino i presupposti per poter andare tutti fieri e orgogliosi di questo paese”. Così il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha risposto ieri sera all’uscita da una pizzeria romana.

Ai cronisti che gli hanno chiesto se il governo nasce debole Conte ha risposto: “Dimostreremo coi fatti che non lo è”.

10.08 – Bersani: “Opposizione vigorosa su questioni sociali”

“Nasce un governo con il traino a destra, un governo dell’equivoco e della demagogia. Ci vorrà una opposizione vigorosa e intelligente, una opposizione che non salga spocchiosamente in cattedra, ma che piuttosto scenda in strada, dentro alla questione sociale, e al fianco della vita comune degli italiani”. Lo scrive su Facebook Pier Luigi Bersani.

9.54 – Cottarelli: “Difficile realizzare tutte le promesse”

La durata del governo? “Dipende da quello che diranno e faranno. Sarà difficile realizzare tutte le promesse elettorali e poi dipende dal fatto che l’economia italiana possa essere colpita da shock. Noi siamo ancora fragili, dobbiamo muoverci per rendere l’economia più robusta, evitando uno shock dall’esterno”. Lo ha detto Carlo Cottarelli a ‘6 su Radio 1’. Quanto al suo futuro, “tornerò – ha assicurato – a fare il direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici e continuerò a insegnare all’Università Bocconi”.

9.43 – Conte da Fico alle 10.30

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà ricevuto questa mattina alle 10,30 a Montecitorio dal Presidente della Camera, Roberto Fico. Conte aveva visto ieri sera a Palazzo Madama la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

9.23 – Gelmini (Fi): “Faremo opposizione. Saremo sentinella dei cittadini”

“Il rinnovamento è già in atto. Il presidente Berlusconi sta già lavorando a un profondo cambiamento nel partito coinvolgendo gli amministratori, la classe dirigente nata in questi anni nei territori. Faremo opposizione a questo governo non votando la fiducia per rispetto agli elettori. Ma siamo consapevoli che il paese ha bisogno di un governo. Non mi pare che ci siano fughe dai nostri gruppi alla Camera e al Senato. Vogliamo essere in parlamento la sentinella dei cittadini”, lo ha detto la capogruppo di Fi, Mariastella Gelmini.

Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, questa mattina ai microfoni di Giorgio Zanchini a “Radio anch’io” (Rai Radio1).

9.12 – Meloni: “Ci asterremo, ma temo che l’esecutivo non duri”

“Abbiamo voluto favorire la nascita di questo esecutivo perché tutte le alternative erano peggiori: o un governo tecnico che avrebbe preso zero voti in aula indebolendo le istituzioni italiane e la tenuta della Nazione, oppure votare il 29 luglio con il rischio di una enorme astensione che avrebbe reso più fragile la democrazia italiana”. Lo spiega la leader di FdI, Giorgia Meloni, in un’intervista al Messaggero in cui ribadisce l’astensione ma non nasconde i timori sulla durata del governo gialloverde.

9 – Spread giù, Borsa apre in rialzo

I mercati reagiscono alla formazione del governo Conte. Lo spread tra Btp e Bund crolla sotto i 200 punti, mentre Piazza Affari apre in rialzo del 2% spinta dai titoli bancari. (Qui gli aggiornamenti)

8.46 – Tajani: “Non tornano i conti economici, Ue giudicherà i fatti”

“Premesso che il governo italiano lo decidono gli italiani, l’Europa valuterà gli atti concreti che questo governo farà. C’era una grande preoccupazione perché sinora erano prevalsi gli interessi di partito sugli interessi dei cittadini. Adesso si è trovata una sintesi e i partiti che fanno parte del governo dovranno dimostrare che metteranno gli interessi dei cittadini davanti a tutto”. Intervistato da Qn, il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani commenta l’esecutivo Lega-M5s: “Vediamo quello che saranno capaci di fare. Io ho molti dubbi anche perché non mi tornano i conti economici, non vedo le coperture per le misure annunciate”.

8.05 – Nugnes (M5s): “Diversi dalla Lega sui diritti civili”

Rispetto alla Lega, “sulla gestione dei diritti civili abbiamo due visioni differenti”. Così al Corriere Paola Nugnes, esponente M5S vicina a Roberto Fico. La senatrice si dice “allertata” per l’intesa che ha portato all’esecutivo giallo-verde, ma “al momento” vuole “rimanere ottimista”. “Se certe posizioni, penso ad esempio a respingimenti per i migranti e legittima difesa, dovessero tradursi in provvedimenti preoccupanti per il Paese, ne trarrei le conseguenze”, spiega Nugnes.