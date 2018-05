Un’associazione a delinquere che gestiva il contrabbando di sigarette e di esplosivi. È quella che hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza che hanno arresto nove persone. Tra queste c’è anche il vice prefetto reggente l’ufficio della prefettura dell’isola d’Elba, Giovanni Daveti, e un membro di una famiglia della ‘ndrangheta operante in Piemonte che fu mandante dell’omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia. Per sette dei nove arrestati sono scattati i domiciliari. Tra le accuse contestate agli arrestati, anche quella di associazione a delinquere e porto abusivo di esplosivi.

Contestualmente agli arresti i finanzieri stanno eseguendo decine di perquisizioni nelle province di Livorno, Torino, Asti, Padova, Ravenna, Forlì, Pisa, Pistoia, Campobasso, Napoli, Salerno, Lecce e Brindisi. L’indagine, coordinata dal procuratore di Livorno Ettore Squillace Greco, riguarda complessivamente una trentina di persone che sono accusate a vario titolo, oltre che di associazione a delinquere e porto abusivo di esplosivi, anche di contrabbando di 9 tonnellate sigarette, indebita compensazione di debiti tributari tramite fittizie compensazioni, illecita sottrazione al pagamento delle accise sugli alcolici.

Negli anni scorsi il vice prefetto era già finito a processo. Ai tempi in cui era capo di gabinetto della prefettura di Livorno era stato coinvolto nell’inchiesta sulle patenti ritirate per eccesso di velocità restituite previo pagamento di una somma di denaro. Nel 2009 il vice prefetto era stato assolto. Aveva sempre sostenuto la sua innocenza, ipotizzando che il suo coinvolgimento nell’indagine fosse legato alle sue inimicizie in prefettura e alla sua battaglia contro la criminalità organizzata.