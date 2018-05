L’agente Giovanni Piero Circonciso si è presentato in divisa, in un video su Facebook, e ha attaccato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Chi dovrebbe dare l’esempio non lo sta facendo. Sta decadendo la sovranità del popolo italiano. Io non ci sto, protesto“. La questura di Catania ha acquisito il video, che è stato rimosso dalla pagina Facebook del poliziotto ma è stato comunque condiviso sui social. Resta da capire se ci saranno risvolti penali e/o disciplinari.