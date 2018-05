“Siamo in una Repubblica parlamentare e ci siamo trovati davanti a una Repubblica semi-presidenziale o presidenziale. Abbiamo capito che la fiducia al governo la deve dare anche il capo dello Stato. La verità è che domattina si riva a votare e si vince come prima, a quel punto cosa faremo? Alleanza col M5S? Decide Matteo Salvini, non mischio le vicende nazionali con quelle regionali. L’impeachment ha un problema tecnico, mi sa che è meglio andare a votare subito… Non avrei mai sostenuto un governo che volesse uscire dall’euro, è stata solo una scusa per far saltare tutto”: così il governatore del Veneto Luca Zaia ai cronisti entrando a Montecitorio.