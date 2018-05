Dopo le elezioni del 4 marzo, il nome di Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review e direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica di Milano, era indicato tra i papabili per la guida di un governo tecnico o di scopo. Il 13 di marzo, rispondendo al Fatto.it, liquidò il retroscena con una battuta: “È come se l’Inter mi chiedesse di giocare al posto di Icardi“.