“Siamo preoccupati dal clima che si è determinato e anche dai toni che si stanno utilizzando quando mi pare che siamo di fronte a una scelta da noi condivisa del Presidente della Repubblica di rispettare la Costituzione. Credo che Mattarella abbia agito nell’interesse dei trattati internazionali, fondamentali per il nostro paese. Uscire dall’Europa per l’Italia sarebbe un gigantesco indebolimento. Credo che ci sia una tendenza a dimenticarsi come sia fatto l’articolo 1 della Costituzione che dice che siamo una Repubblica parlamentare, credo ci sia tanto analfabetismo costituzionale, in gran parte voluto. Cosa penso della nomina di Cottarelli? Al momento non penso, credo che bisognerà verificare qual è il mandato che gli viene dato e sulla base di quello dare giudizi”. Queste le parole della segretaria della Cgil Susanna Camusso intervenuta a margine dell’evento ‘Big Data. Se siamo numeri, quanto contiamo?’ presso la Camera del Lavoro di Milano.