Il corpo è stato ritrovato poco dopo le 16 nella sua abitazione in viale Dante, alle porte del centro storico. Alla scena ha assistito il figlio 17enne della coppia

Una donna di origini albanesi, 52 anni, è stata trovata morta nella sua casa a Piacenza con tre coltellate alla gola. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’autore dell’omicidio è il marito della donna, un 57enne anche lui albanese, che dopo alcune ore si è costituito in una caserma dei carabinieri.

Secondo quanto si apprende, all’omicidio ha assistito il figlio 17enne della coppia ed è stato proprio lui a chiamare la polizia. Prima dell’arrivo della volante l’uomo è fuggito dall’abitazione di viale Dante, alle porte del centro storico, per poi dirigersi volontariamente dai carabinieri. Il ragazzo si trova ora in Questura per fornire la sua testimonianza dell’accaduto.