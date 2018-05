“La Lega è a disposizione degli italiani, ma se qualcuno ci rimproverasse che qualcuno dei nostri ministri fa troppo l’interesse degli italiani e troppo poco l’interesse di qualche lobby europea e allora no. Abbiamo già fatto troppi passi indietro”. Con queste parole Matteo Salvini sabato pomeriggio ha dato un aggiornamento del caso Savona. “Passi indietro ne abbiamo fatti 18 e la Lega ha rinunciato a tutto quello che poteva rinunciare. Abbiamo fato tutto quello che potevamo fare e adesso tocca a qualcun altro. Noi non vediamo l’ora di cominciare. Stasera daremo a Conte la lista dei ministri della Lega. Spero che finalmente si cominci perché tempo da perdere non ce ne è perché l’economia ha bisogno di risposte”. Salvini ha poi voluto rispondere alle accuse dei tedeschi. “I nomi li darò al presidente del consiglio che li discuterà con il presidente della Repubblica. I ministri che rappresentano gli italiani non devono avere il gradimento dei tedeschi, dei francesi o di altri”.