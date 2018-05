Il presidente del Partito democratico, ospite al programma di Rai Tre #Cartabianca, ha criticato l'operato dell'ex ministro degli Interno, collegando l'aumento di consensi della Lega alle linea tenuta dal titolare dell'Interno che confidò di aver "temuto per la tenuta democratica del Paese". Non una parola sulla linea-Salvini prospettata da Renzi: "Non possiamo accoglierli tutti, aiutamoli a casa loro", scrisse l'ex segretario