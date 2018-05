“Siamo a un passaggio parlamentare in una crisi giocata in incontri segreti più che nelle sedi istituzionali proprie, che quindi è stata extraparlamentare”. Così Emma Bonino, leader di +Europa, uscendo delle consultazioni in corso a Montecitorio con il premier incaricato Giuseppe Conte. Bonino ha annunciato, come prevedibile, la sua opposizione al governo nascente gialloverde: “Dopo tutti i proclami pensavamo ad un premier politico, non tecnico. Abbiamo preannunciato la nostra opposizione molto rigorosa, e ribadito al di là della propaganda, che gli interessi dell’Italia si difendono in Europa, e non contro l’Europa come i partiti che si apprestano a comandare ci dicono tutti i giorni”.