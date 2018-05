“Era ora che si riuscisse a formare un Governo, mi auguro che facciano il bene del Paese”, così Valeria Fedeli intervistata questa mattina alla Camera del Lavoro. “Conte deve convincere chi l’ha proposto ma voterò contro la fiducia” e a proposito delle polemiche sul curriculum del nuovo papabile Premier: “Gli accertamenti valgono per tutti e li hanno fatti anche a me. Io mi sono presa una responsabilità che non era la mia e ho chiesto scusa”