“Al tavolo del contratto c’erano tutti i più grandi. C’era Giorgetti, economista famoso a livello mondiale: è stato lui a inventare la mini-Irpef per i Minions. Poi loro si sono rifiutati, ma non è colpa di Giorgetti”. La gag è di Gene Gnocchi, nella copertina di DiMartedì, in onda su La7 con Giovanni Floris.

